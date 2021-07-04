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تحطم طائرة عسكرية فلبينية تُقِل 85 شخصًا

أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة في "سولو"

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تُقِل 85 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين، اليوم الأحد؛ وفق ما أعلنه قائد القوات المسلحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال الجنرال سوبيانا لـ"فرانس برس"، إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصًا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

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تحطم طائرة عسكرية فلبينية تُقِل 85 شخصًا
سبق

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تُقِل 85 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين، اليوم الأحد؛ وفق ما أعلنه قائد القوات المسلحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال الجنرال سوبيانا لـ"فرانس برس"، إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصًا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:46 AM

تحطم طائرة عسكرية فلبينية تُقِل 85 شخصًا

أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة في "سولو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحطمت طائرة عسكرية فلبينية كانت تُقِل 85 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين، اليوم الأحد؛ وفق ما أعلنه قائد القوات المسلحة.

وأكد قائد القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال سيريليتو سوبيانا، أن الطائرة تحطمت في جنوب البلاد.

وقال الجنرال سوبيانا لـ"فرانس برس"، إنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصًا من الحطام المشتعل لطائرة "سي-130"، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

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