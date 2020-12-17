"الجاسر" يثمّن توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" 100%
أكد الاعتزاز بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 داخل "الخطوط"
أعرب وزير النقل، صالح الجاسر، عن فخره واعتزازه بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في المؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية؛ من خلال توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وقال "الجاسر": نفخر في الخطوط الجوية السعودية، بإتمام توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100%، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية مملكتنا الغالية 2030.
وأضاف: نعتز بأبنائنا ونثق بقدراتهم لمواصلة مسيرة هذه الشركة الوطنية التي امتدت لـ 75 عامًا، وبجهودهم سوف نواصل مسيرة النجاح".
وكان مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، قد أعلن نجاح الخطوط السعودية في توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وأكد أن المؤسسة تستهدف توطين جميع وظائف الطيارين، في القريب العاجل.
"الجاسر" يثمّن توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" 100%
منصور الشلاقي
سبق
2020-12-17
أعرب وزير النقل، صالح الجاسر، عن فخره واعتزازه بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في المؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية؛ من خلال توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وقال "الجاسر": نفخر في الخطوط الجوية السعودية، بإتمام توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100%، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية مملكتنا الغالية 2030.
وأضاف: نعتز بأبنائنا ونثق بقدراتهم لمواصلة مسيرة هذه الشركة الوطنية التي امتدت لـ 75 عامًا، وبجهودهم سوف نواصل مسيرة النجاح".
وكان مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، قد أعلن نجاح الخطوط السعودية في توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وأكد أن المؤسسة تستهدف توطين جميع وظائف الطيارين، في القريب العاجل.
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
05:49 PM
"الجاسر" يثمّن توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" 100%
أكد الاعتزاز بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 داخل "الخطوط"
أعرب وزير النقل، صالح الجاسر، عن فخره واعتزازه بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في المؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية؛ من خلال توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وقال "الجاسر": نفخر في الخطوط الجوية السعودية، بإتمام توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100%، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية مملكتنا الغالية 2030.
وأضاف: نعتز بأبنائنا ونثق بقدراتهم لمواصلة مسيرة هذه الشركة الوطنية التي امتدت لـ 75 عامًا، وبجهودهم سوف نواصل مسيرة النجاح".
وكان مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، قد أعلن نجاح الخطوط السعودية في توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100%.
وأكد أن المؤسسة تستهدف توطين جميع وظائف الطيارين، في القريب العاجل.