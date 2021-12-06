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السعودية تقتنص صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لـ2021

كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني ثم اليابان بالترتيب الثالث

تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدّر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

وحصلت السعودية على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية، ثم اليابان في المركز الثالث.

وكانت السعودية قد حصلت على المركز الثاني في عاميْ 2014، 2015، ثم حققت المركز الثالث في عام 2016، والرابع في 2017، ونالت المركز السابع في 2018، والرابع في 2020، والثالث في 2020.

ويصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر أربع سنوات، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تقتنص صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لـ2021
سبق

تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدّر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

وحصلت السعودية على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية، ثم اليابان في المركز الثالث.

وكانت السعودية قد حصلت على المركز الثاني في عاميْ 2014، 2015، ثم حققت المركز الثالث في عام 2016، والرابع في 2017، ونالت المركز السابع في 2018، والرابع في 2020، والثالث في 2020.

ويصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر أربع سنوات، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
02:58 PM

السعودية تقتنص صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لـ2021

كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني ثم اليابان بالترتيب الثالث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدّر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

وحصلت السعودية على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية، ثم اليابان في المركز الثالث.

وكانت السعودية قد حصلت على المركز الثاني في عاميْ 2014، 2015، ثم حققت المركز الثالث في عام 2016، والرابع في 2017، ونالت المركز السابع في 2018، والرابع في 2020، والثالث في 2020.

ويصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر أربع سنوات، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.

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