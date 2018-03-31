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"الإرياني" يدين استهداف الحوثي للأحياء السكنية في مأرب

طالب المجتمع الدولي بإنهاء الصمت إزاء هذه الجرائم

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأحد الماضي الأحياء السكنية شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفل، وخلّف أضرارًا كبيرة في منازل المدنيين والمصالح العامة والخاصة.

وأكد "الإرياني" أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة، يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة التي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وإصدار إدانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة من يقف خلفها لكونها جرائم حرب.

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الإرياني" يدين استهداف الحوثي للأحياء السكنية في مأرب
سبق

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأحد الماضي الأحياء السكنية شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفل، وخلّف أضرارًا كبيرة في منازل المدنيين والمصالح العامة والخاصة.

وأكد "الإرياني" أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة، يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة التي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وإصدار إدانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة من يقف خلفها لكونها جرائم حرب.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:13 PM

"الإرياني" يدين استهداف الحوثي للأحياء السكنية في مأرب

طالب المجتمع الدولي بإنهاء الصمت إزاء هذه الجرائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأحد الماضي الأحياء السكنية شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفل، وخلّف أضرارًا كبيرة في منازل المدنيين والمصالح العامة والخاصة.

وأكد "الإرياني" أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة، يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح بالمحافظة التي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بمغادرة مربع الصمت إزاء هذه الجرائم والانتهاكات، وإصدار إدانة واضحة للاعتداءات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة من يقف خلفها لكونها جرائم حرب.

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