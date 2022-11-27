أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية: إن "الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغانًا وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث"، لافتة إلى أنه "تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته". وبحسب روسيا اليوم: وقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان؛ حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير آمنة.

مقتل وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع بإيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.



وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية: إن "الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغانًا وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث"، لافتة إلى أنه "تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته".



وبحسب روسيا اليوم: وقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان؛ حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير آمنة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:16 AM

مقتل وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع بإيران بين سيارتين إحداهما كانت تقل لاجئين من أفغانستان





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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.



وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية: إن "الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغانًا وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث"، لافتة إلى أنه "تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته".



وبحسب روسيا اليوم: وقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان؛ حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير آمنة.