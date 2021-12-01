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رئيس فريق استون مارتن يصل مطار جدة للمشاركة بـ"فورمولا 1 السعودية"

عبر عن سعادته بمشاركة فريقه بالسباق العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اوتمار شافاناور رئيس فريق استون مارتن ريسينغ المشارك بسباق "فورمولا ١ السعودية " وذلك للإشراف ومتابعة مشاركة فريقه في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك "شافاناور" في حفل إطلاق سيارة استون مارتن وإنتاج إصدار F1 الذي يقام بمركز استون مارتن السعودية غداً الخميس، حيث كان في استقباله وفد من استون مارتن السعودية بقيادة الرياضي اللاعب الأولمبي حسين علي رضا الذي رحب بقدومه للمملكة.

وأعرب شافاناور فور وصوله أرض المطار عن سعادته البالغة بهذه المشاركة لفريقه بالسباق الذي يقام على أرض المملكة كما أبدى ثقته بنجاح المنظمين في تقديم حدث مميز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس فريق استون مارتن يصل مطار جدة للمشاركة بـ"فورمولا 1 السعودية"
سبق

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اوتمار شافاناور رئيس فريق استون مارتن ريسينغ المشارك بسباق "فورمولا ١ السعودية " وذلك للإشراف ومتابعة مشاركة فريقه في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك "شافاناور" في حفل إطلاق سيارة استون مارتن وإنتاج إصدار F1 الذي يقام بمركز استون مارتن السعودية غداً الخميس، حيث كان في استقباله وفد من استون مارتن السعودية بقيادة الرياضي اللاعب الأولمبي حسين علي رضا الذي رحب بقدومه للمملكة.

وأعرب شافاناور فور وصوله أرض المطار عن سعادته البالغة بهذه المشاركة لفريقه بالسباق الذي يقام على أرض المملكة كما أبدى ثقته بنجاح المنظمين في تقديم حدث مميز.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:19 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:39 AM

رئيس فريق استون مارتن يصل مطار جدة للمشاركة بـ"فورمولا 1 السعودية"

عبر عن سعادته بمشاركة فريقه بالسباق العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اوتمار شافاناور رئيس فريق استون مارتن ريسينغ المشارك بسباق "فورمولا ١ السعودية " وذلك للإشراف ومتابعة مشاركة فريقه في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك "شافاناور" في حفل إطلاق سيارة استون مارتن وإنتاج إصدار F1 الذي يقام بمركز استون مارتن السعودية غداً الخميس، حيث كان في استقباله وفد من استون مارتن السعودية بقيادة الرياضي اللاعب الأولمبي حسين علي رضا الذي رحب بقدومه للمملكة.

وأعرب شافاناور فور وصوله أرض المطار عن سعادته البالغة بهذه المشاركة لفريقه بالسباق الذي يقام على أرض المملكة كما أبدى ثقته بنجاح المنظمين في تقديم حدث مميز.

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