النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فعاليات ثقافية وفكرية بالجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

إقامة محاضرتين عن النقد الأدبي في المملكة ورؤية 2030 للموارد البشرية

في إطار الأنشطة الثقافية التي يقوم بها جناح المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، في دورته الـ26، شرعت الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، مساء السبت بالجناح، في أنشطتها الثقافية والفكرية، بإقامة محاضرتين متعلقتين بالنقد الأدبي في المملكة، ورؤية 2030 للموارد البشرية.

وافتتح الفعالية المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، الذي أكد أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض للتعريف بإنتاجها العلمي والثقافي والفكري؛ مشيرًا إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين المملكتين السعودية والمغربية، ودورهما في إنتاج المعرفة والعلوم.

وألقى رئيس نادي القصيم الأدبي وأستاذ النقد الأدبي بجامعة القصيم الدكتور حمد عبدالعزيز السويلم محاضرةً حول موضوع "تحولات النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية"، تطرّق فيها إلى المشارب الفكرية الحديثة في النقد الأدبي، وإلى الإنتاجات الفكرية التي طبعت هذا الميدان وأغنت رصيده المعرفي.

كما ألقى خبير الاستراتيجية والتدبير المحاسبي الدكتور لحسن الباكوري، محاضرةً بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة للموارد البشرية وفق رؤية 2030"، قدّم من خلاها ما تتضمنه الرؤية من مناهج متطورة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية في المملكة، والرقي بها إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة للتكنولوجيات الحديثة في التدبير المحاسبي.

وقد تابع المحاضرتين جمهورٌ من المثقفين والمهتمين وطلبة الجامعات.

المملكة العربية السعودية المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية المغرب الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فعاليات ثقافية وفكرية بالجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء
سبق

في إطار الأنشطة الثقافية التي يقوم بها جناح المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، في دورته الـ26، شرعت الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، مساء السبت بالجناح، في أنشطتها الثقافية والفكرية، بإقامة محاضرتين متعلقتين بالنقد الأدبي في المملكة، ورؤية 2030 للموارد البشرية.

وافتتح الفعالية المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، الذي أكد أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض للتعريف بإنتاجها العلمي والثقافي والفكري؛ مشيرًا إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين المملكتين السعودية والمغربية، ودورهما في إنتاج المعرفة والعلوم.

وألقى رئيس نادي القصيم الأدبي وأستاذ النقد الأدبي بجامعة القصيم الدكتور حمد عبدالعزيز السويلم محاضرةً حول موضوع "تحولات النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية"، تطرّق فيها إلى المشارب الفكرية الحديثة في النقد الأدبي، وإلى الإنتاجات الفكرية التي طبعت هذا الميدان وأغنت رصيده المعرفي.

كما ألقى خبير الاستراتيجية والتدبير المحاسبي الدكتور لحسن الباكوري، محاضرةً بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة للموارد البشرية وفق رؤية 2030"، قدّم من خلاها ما تتضمنه الرؤية من مناهج متطورة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية في المملكة، والرقي بها إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة للتكنولوجيات الحديثة في التدبير المحاسبي.

وقد تابع المحاضرتين جمهورٌ من المثقفين والمهتمين وطلبة الجامعات.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:27 AM

فعاليات ثقافية وفكرية بالجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

إقامة محاضرتين عن النقد الأدبي في المملكة ورؤية 2030 للموارد البشرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
352

في إطار الأنشطة الثقافية التي يقوم بها جناح المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، في دورته الـ26، شرعت الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، مساء السبت بالجناح، في أنشطتها الثقافية والفكرية، بإقامة محاضرتين متعلقتين بالنقد الأدبي في المملكة، ورؤية 2030 للموارد البشرية.

وافتتح الفعالية المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، الذي أكد أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض للتعريف بإنتاجها العلمي والثقافي والفكري؛ مشيرًا إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين المملكتين السعودية والمغربية، ودورهما في إنتاج المعرفة والعلوم.

وألقى رئيس نادي القصيم الأدبي وأستاذ النقد الأدبي بجامعة القصيم الدكتور حمد عبدالعزيز السويلم محاضرةً حول موضوع "تحولات النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية"، تطرّق فيها إلى المشارب الفكرية الحديثة في النقد الأدبي، وإلى الإنتاجات الفكرية التي طبعت هذا الميدان وأغنت رصيده المعرفي.

كما ألقى خبير الاستراتيجية والتدبير المحاسبي الدكتور لحسن الباكوري، محاضرةً بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة للموارد البشرية وفق رؤية 2030"، قدّم من خلاها ما تتضمنه الرؤية من مناهج متطورة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية في المملكة، والرقي بها إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة للتكنولوجيات الحديثة في التدبير المحاسبي.

وقد تابع المحاضرتين جمهورٌ من المثقفين والمهتمين وطلبة الجامعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,040
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,560

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة