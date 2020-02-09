فعاليات ثقافية وفكرية بالجناح السعودي بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

إقامة محاضرتين عن النقد الأدبي في المملكة ورؤية 2030 للموارد البشرية

في إطار الأنشطة الثقافية التي يقوم بها جناح المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، في دورته الـ26، شرعت الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، مساء السبت بالجناح، في أنشطتها الثقافية والفكرية، بإقامة محاضرتين متعلقتين بالنقد الأدبي في المملكة، ورؤية 2030 للموارد البشرية.

وافتتح الفعالية المشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، الذي أكد أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض للتعريف بإنتاجها العلمي والثقافي والفكري؛ مشيرًا إلى عمق العلاقات الثقافية التي تجمع بين المملكتين السعودية والمغربية، ودورهما في إنتاج المعرفة والعلوم.

وألقى رئيس نادي القصيم الأدبي وأستاذ النقد الأدبي بجامعة القصيم الدكتور حمد عبدالعزيز السويلم محاضرةً حول موضوع "تحولات النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية"، تطرّق فيها إلى المشارب الفكرية الحديثة في النقد الأدبي، وإلى الإنتاجات الفكرية التي طبعت هذا الميدان وأغنت رصيده المعرفي.

كما ألقى خبير الاستراتيجية والتدبير المحاسبي الدكتور لحسن الباكوري، محاضرةً بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة للموارد البشرية وفق رؤية 2030"، قدّم من خلاها ما تتضمنه الرؤية من مناهج متطورة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية في المملكة، والرقي بها إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة للتكنولوجيات الحديثة في التدبير المحاسبي.

وقد تابع المحاضرتين جمهورٌ من المثقفين والمهتمين وطلبة الجامعات.