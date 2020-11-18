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أمريكا تسجل 164,382 إصابة جديدة بكورونا و1,602 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 11,300,635 والوفيات 247,834 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً.. وفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

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أمريكا تسجل 164,382 إصابة جديدة بكورونا و1,602 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً.. وفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:35 PM

أمريكا تسجل 164,382 إصابة جديدة بكورونا و1,602 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 11,300,635 والوفيات 247,834 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,382 إصابة مؤكدة و1,602 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً.. وفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 11,300,635 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 247,834 حالة وفاة.

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