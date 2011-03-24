النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بالرياض تسند 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم

"الحربي": نسعى لتأهيل الكافلين ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة

تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم من إسناد 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم بعد التأكد من أهليتهم، وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأُسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات "وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة ووحدة الوثائق والسجلات"، وأنجزت خلال العام نفسه ما يقرب من 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان، وقامت بمساندة الأُسر في الحصول على الإعانة الشهرية، والتسهيلات الاستثنائية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأُسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية، ورفع التقارير الدورية عنهم.

وأشار المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، إلى أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأُسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان، ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" بالرياض تسند 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم
سبق

تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم من إسناد 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم بعد التأكد من أهليتهم، وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأُسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات "وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة ووحدة الوثائق والسجلات"، وأنجزت خلال العام نفسه ما يقرب من 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان، وقامت بمساندة الأُسر في الحصول على الإعانة الشهرية، والتسهيلات الاستثنائية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأُسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية، ورفع التقارير الدورية عنهم.

وأشار المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، إلى أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأُسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان، ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.


23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
11:51 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تسند 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم

"الحربي": نسعى لتأهيل الكافلين ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,446

تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم من إسناد 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم بعد التأكد من أهليتهم، وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأُسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات "وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة ووحدة الوثائق والسجلات"، وأنجزت خلال العام نفسه ما يقرب من 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان، وقامت بمساندة الأُسر في الحصول على الإعانة الشهرية، والتسهيلات الاستثنائية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأُسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية، ورفع التقارير الدورية عنهم.

وأشار المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، إلى أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأُسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان، ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة