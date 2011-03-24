"الموارد البشرية" بالرياض تسند 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم

"الحربي": نسعى لتأهيل الكافلين ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة

تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم من إسناد 74 طفلاً يتيمًا إلى الأُسر الراغبة باحتضانهم بعد التأكد من أهليتهم، وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأُسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات "وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة ووحدة الوثائق والسجلات"، وأنجزت خلال العام نفسه ما يقرب من 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان، وقامت بمساندة الأُسر في الحصول على الإعانة الشهرية، والتسهيلات الاستثنائية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأُسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية، ورفع التقارير الدورية عنهم.

وأشار المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، إلى أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأُسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان، ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.



