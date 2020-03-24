الربيعة يغرّد معنوناً بـ"هام وعاجل": إذا كنت تشك في أعراض "كورونا" فتحقّق عبر "التقييم الذاتي"

العبد العالي عن "الخدمة": المستخدم سيمر بأسئلة عدة عن سفره مثلاً والأعراض التي يعانيها

تحت عنوان "هام وعاجل" غرَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اليوم، عبر حسابه في "تويتر"؛ داعياً كل مَن يشك أن لديه أعراض "كورونا"، إلى التحقق عبر التقييم الذاتي.

وقال الربيعة: إذا كنت تشك أن لديك أعراض "كورونا"، فيمكنك التحقّق من وضعك الصحي بسهولة عبر التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" للتحميل: http://moh.gov.sa/MawidApp #كلنا_مسؤول.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي؛ قد كشف عن تدشين خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق "موعد"؛ حيث يُمكّن المواطنين والمقيمين من الاطمئنان على صحتهم.

وتابع العبد العالي؛ أنه يمكن الاطمئنان على الحالة الصحية عبر التطبيق، وكل المطلوب هو أن يكون تطبيق "موعد" متوافراً على الهاتف الذكي، وبعدها يتم الدخول إليه؛ ليجد المستفيد خيارات عدة؛ منها التقييم الذاتي.

وأضاف، أن المستخدم سيمر بأسئلة عدة عن سفره مثلاً والأعراض التي يعانيها، حيث يقدم التقييم نصائح، من بينها؛ البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً، أو تحويله لأخذ مشورة مباشرة من الأطباء المختصين، وذلك على حسب المعطيات التي يتم إدخالها.

ونصح متحدث "الصحة"، الجميع، بالاستفادة من هذه الخدمة؛ حيث يمكن الدخول عليها يومياً لزيادة الطمأنة.