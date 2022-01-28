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هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب

في رد على استفسار عما يجب على ساكني الفنادق حول الحرم فعله

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".

وزارة الحج والعمرة الحج والعمرة اعتمرنا توكلنا النقل تذاكر

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هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
05:41 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:13 AM

هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب

في رد على استفسار عما يجب على ساكني الفنادق حول الحرم فعله

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,828

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".

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