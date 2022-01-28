وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب عبدالرزاق البجالي سبق 2022-01-28 أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية. وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 05:41 PM

اخر تعديل 29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 01:13 AM

هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب في رد على استفسار عما يجب على ساكني الفنادق حول الحرم فعله





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أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".