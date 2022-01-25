النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحضيرًا لمواجهة عمان .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة

"هيثم عسيري" شارك في التدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين ، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري المدير الفني "إيرڤي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة اللاعب "هيثم عسيري" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه بعد استدعائه يوم أمس بديلاً عن اللاعب "عبد الرحمن غريب" الذي تم استبعاده بداعي الإصابة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحضيرًا لمواجهة عمان .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين ، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري المدير الفني "إيرڤي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة اللاعب "هيثم عسيري" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه بعد استدعائه يوم أمس بديلاً عن اللاعب "عبد الرحمن غريب" الذي تم استبعاده بداعي الإصابة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
10:42 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:12 AM

تحضيرًا لمواجهة عمان .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة

"هيثم عسيري" شارك في التدريبات الجماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
825

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين ، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري المدير الفني "إيرڤي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة اللاعب "هيثم عسيري" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه بعد استدعائه يوم أمس بديلاً عن اللاعب "عبد الرحمن غريب" الذي تم استبعاده بداعي الإصابة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,883
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة