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شاهد.. "سلفي" الكعبة بين نقل المشاعر الروحانية ودهشة التطورات العصرية

زوَّار الحرم نقلوا لذويهم في بلدانهم أجواء الراحة والطمأنينة في أداء المناسك

ينقل زوار الحرم المكي المشاعر الروحانية عند مشاهدة "الكعبة المشرفة" معبِّرين عن دهشتهم من التطورات العصرية، واستخدام أحدث الوسائل العصرية لتقديم ما يخدم ضيوف الرحمن.

ووثقت عدسة " سبق" قيام زوار المسجد الحرام بالتقاط "سلفي" مع الكعبة، ونقل مشاعرهم الروحانية مباشرة لذويهم في بلدانهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عبَّر العديد من الحجاج عن الدهشة من التطورات العصرية، واستخدام أحدث التقنيات لتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يُسر وسهولة.

وتسابق الجميع لتلبية طلباتهم وإرشادهم؛ وقدَّم ضيوف الرحمن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام وتقديم خدمات، جعلت الحاج والمعتمر يقضي مناسكه بكل روحانية وطمأنينة.

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شاهد.. "سلفي" الكعبة بين نقل المشاعر الروحانية ودهشة التطورات العصرية
سبق

ينقل زوار الحرم المكي المشاعر الروحانية عند مشاهدة "الكعبة المشرفة" معبِّرين عن دهشتهم من التطورات العصرية، واستخدام أحدث الوسائل العصرية لتقديم ما يخدم ضيوف الرحمن.

ووثقت عدسة " سبق" قيام زوار المسجد الحرام بالتقاط "سلفي" مع الكعبة، ونقل مشاعرهم الروحانية مباشرة لذويهم في بلدانهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عبَّر العديد من الحجاج عن الدهشة من التطورات العصرية، واستخدام أحدث التقنيات لتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يُسر وسهولة.

وتسابق الجميع لتلبية طلباتهم وإرشادهم؛ وقدَّم ضيوف الرحمن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام وتقديم خدمات، جعلت الحاج والمعتمر يقضي مناسكه بكل روحانية وطمأنينة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:06 AM

شاهد.. "سلفي" الكعبة بين نقل المشاعر الروحانية ودهشة التطورات العصرية

زوَّار الحرم نقلوا لذويهم في بلدانهم أجواء الراحة والطمأنينة في أداء المناسك

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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2,078

ينقل زوار الحرم المكي المشاعر الروحانية عند مشاهدة "الكعبة المشرفة" معبِّرين عن دهشتهم من التطورات العصرية، واستخدام أحدث الوسائل العصرية لتقديم ما يخدم ضيوف الرحمن.

ووثقت عدسة " سبق" قيام زوار المسجد الحرام بالتقاط "سلفي" مع الكعبة، ونقل مشاعرهم الروحانية مباشرة لذويهم في بلدانهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عبَّر العديد من الحجاج عن الدهشة من التطورات العصرية، واستخدام أحدث التقنيات لتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يُسر وسهولة.

وتسابق الجميع لتلبية طلباتهم وإرشادهم؛ وقدَّم ضيوف الرحمن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام وتقديم خدمات، جعلت الحاج والمعتمر يقضي مناسكه بكل روحانية وطمأنينة.

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