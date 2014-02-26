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"الأرصاد" تنبه لرياح وعوالق ترابية على نجران

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه لرياح وعوالق ترابية على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
03:12 PM

"الأرصاد" تنبه لرياح وعوالق ترابية على نجران

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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