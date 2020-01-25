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الغبار يضرب موعداً مع الرياض والشرقية والقصيم .. و"الأرصاد" تنبّه

رياحٌ سطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمدينة الرياض من حالة أتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً، وتشمل: الافلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة والقويعية والمزاحمية والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ووادي الدواسر ومرات.

ونبّهت "الأرصاد" القصيم من حالة متقدمة لأتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: عنيزة والبدائع والرس والشماسية والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء.

كما نبّهت المنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والخفجي والعديد وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا.

الغبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغبار يضرب موعداً مع الرياض والشرقية والقصيم .. و"الأرصاد" تنبّه
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمدينة الرياض من حالة أتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً، وتشمل: الافلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة والقويعية والمزاحمية والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ووادي الدواسر ومرات.

ونبّهت "الأرصاد" القصيم من حالة متقدمة لأتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: عنيزة والبدائع والرس والشماسية والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء.

كما نبّهت المنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والخفجي والعديد وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:14 AM

الغبار يضرب موعداً مع الرياض والشرقية والقصيم .. و"الأرصاد" تنبّه

رياحٌ سطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية وتتواصل حتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمدينة الرياض من حالة أتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً، وتشمل: الافلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والعاصمة والقويعية والمزاحمية والمجمعة وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ووادي الدواسر ومرات.

ونبّهت "الأرصاد" القصيم من حالة متقدمة لأتربة مُثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: عنيزة والبدائع والرس والشماسية والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء.

كما نبّهت المنطقة الشرقية من حالة أتربة مثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والخفجي والعديد وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا.

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