النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

الدفاع المدني بالطائف يشارك بفرق سلامة وإطفاء وإمداد بعكاظ

ضمن فريق من المختصين بهدف الحفاظ على سلامة الزوار

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بمختصين في إدارة السلامة، ضمن مهرجان سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة.

وتضمنت المشاركة عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة السوق والمختصين من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة الموقع والعاملين؛ ولتحقيق أعلى درجات السلامة لزوار سوق عكاظ.

و شاركت الإدارة أيضاً بفرقة إطفاء وإمداد كفرقة ثابتة على مدار الساعة بالسوق للمباشرة عن قرب لحالات الطوارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ممثلة في إدارة السلامة بعدد من دوريات السلامة والتي تواجدت منذ اليوم الأول لبداية المهرجان، تهدف إلى متابعة اشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة زوار السوق على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الدفاع المدني بالطائف يشارك بفرق سلامة وإطفاء وإمداد بعكاظ
سبق

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بمختصين في إدارة السلامة، ضمن مهرجان سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة.

وتضمنت المشاركة عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة السوق والمختصين من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة الموقع والعاملين؛ ولتحقيق أعلى درجات السلامة لزوار سوق عكاظ.

و شاركت الإدارة أيضاً بفرقة إطفاء وإمداد كفرقة ثابتة على مدار الساعة بالسوق للمباشرة عن قرب لحالات الطوارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ممثلة في إدارة السلامة بعدد من دوريات السلامة والتي تواجدت منذ اليوم الأول لبداية المهرجان، تهدف إلى متابعة اشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة زوار السوق على مدار الساعة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:15 PM

الدفاع المدني بالطائف يشارك بفرق سلامة وإطفاء وإمداد بعكاظ

ضمن فريق من المختصين بهدف الحفاظ على سلامة الزوار

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
12

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بمختصين في إدارة السلامة، ضمن مهرجان سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة.

وتضمنت المشاركة عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة السوق والمختصين من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة الموقع والعاملين؛ ولتحقيق أعلى درجات السلامة لزوار سوق عكاظ.

و شاركت الإدارة أيضاً بفرقة إطفاء وإمداد كفرقة ثابتة على مدار الساعة بالسوق للمباشرة عن قرب لحالات الطوارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ممثلة في إدارة السلامة بعدد من دوريات السلامة والتي تواجدت منذ اليوم الأول لبداية المهرجان، تهدف إلى متابعة اشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة زوار السوق على مدار الساعة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,540
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة