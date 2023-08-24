الأهلي يحوّل لاعبه "ألكسيتش" للاستثمار.. ويتعاقد مع أجنبييْن

أعلن نادي الأهلي، تحويل اللاعب الصربي دانييل ألكسيتش، إلى قائمة الاستثمار؛ تمهيدًا لتسويقه خلال الفترة المقبلة، كما قرر النادي التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد المحلي نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم بالنادي، بحضور أحمد الصائغ رئيس النادي وبرانكو مدرب الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع ضيفه "العدالة" مساء يوم الخميس الماضي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.