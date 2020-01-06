حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.
وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة.
وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.
حائل
وزارة الصحة
طبيبة جلدية
النيابة العامة
حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-01-06
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.
وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة.
وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:31 PM
حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.
وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة.
وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.