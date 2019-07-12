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السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية

تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.

وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات (cauesc@gsa.gou.sa) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية
سبق

تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.

وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات (cauesc@gsa.gou.sa) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:27 AM

السبت.. موعد عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية يوم السبت 10 / 11 /1440هـ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس.

وقال المركز الإعلامي في النادي:" يبدأ تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية عند الساعة 4:15 عصراً، فيما يتم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:30 عصراً في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر".

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ (11 / 11 / 1440هـ ) لمدة يوم واحد وذلك على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات (cauesc@gsa.gou.sa) على أن يكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الاثنين – والثلاثاء).

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