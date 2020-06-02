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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

في 10 أيام.. تسجيل 170 وفاة بسبب كورونا في السعودية

شكلت ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوفيات الكلي

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في السعودية منذ بداية شوال وحتى العاشر منه 170حالة، حيث شكلت ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوفيات الكلي والبالغ 549 حالة.

وشهداليوم بحسب بيانات وزارة الصحة أكبر حصيلة وفيات في شهر شوال بواقع 24حالة، كان معظمها يعاني من أمراض مزمنة.
وشملت الحالات ما يلي: "الأول من شوال 11حالة، الثاني من شوال9 حالات، الثالث من شوال 12، الرابع من شوال 14حالة، الخامس من شوال 16حالة، السادس من شوال 17حالة، السابع من شوال 22حالة، الثامن من شوال 23حالة، التاسع من شوال 22حالة والعاشر من شوال 24حالة".

وتبقى نسبة الوفيات في السعودية ضئلة جدًا مقارنة مع عدد حالات الإصابة والتعافي، حيث لم تتجاوز 0.6%، وذلك بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من تفشي العدوى وذلك منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 10 أيام.. تسجيل 170 وفاة بسبب كورونا في السعودية
سبق

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في السعودية منذ بداية شوال وحتى العاشر منه 170حالة، حيث شكلت ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوفيات الكلي والبالغ 549 حالة.

وشهداليوم بحسب بيانات وزارة الصحة أكبر حصيلة وفيات في شهر شوال بواقع 24حالة، كان معظمها يعاني من أمراض مزمنة.
وشملت الحالات ما يلي: "الأول من شوال 11حالة، الثاني من شوال9 حالات، الثالث من شوال 12، الرابع من شوال 14حالة، الخامس من شوال 16حالة، السادس من شوال 17حالة، السابع من شوال 22حالة، الثامن من شوال 23حالة، التاسع من شوال 22حالة والعاشر من شوال 24حالة".

وتبقى نسبة الوفيات في السعودية ضئلة جدًا مقارنة مع عدد حالات الإصابة والتعافي، حيث لم تتجاوز 0.6%، وذلك بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من تفشي العدوى وذلك منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:56 PM

في 10 أيام.. تسجيل 170 وفاة بسبب كورونا في السعودية

شكلت ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوفيات الكلي

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
3,254

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في السعودية منذ بداية شوال وحتى العاشر منه 170حالة، حيث شكلت ما نسبته 30% من إجمالي عدد الوفيات الكلي والبالغ 549 حالة.

وشهداليوم بحسب بيانات وزارة الصحة أكبر حصيلة وفيات في شهر شوال بواقع 24حالة، كان معظمها يعاني من أمراض مزمنة.
وشملت الحالات ما يلي: "الأول من شوال 11حالة، الثاني من شوال9 حالات، الثالث من شوال 12، الرابع من شوال 14حالة، الخامس من شوال 16حالة، السادس من شوال 17حالة، السابع من شوال 22حالة، الثامن من شوال 23حالة، التاسع من شوال 22حالة والعاشر من شوال 24حالة".

وتبقى نسبة الوفيات في السعودية ضئلة جدًا مقارنة مع عدد حالات الإصابة والتعافي، حيث لم تتجاوز 0.6%، وذلك بسبب التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من تفشي العدوى وذلك منذ تسجيل أول حالة قادمة من خارج البلاد في الثاني من مارس الماضي.

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