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"تعليم مكة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "الوعد والقانون"

نظمها قسما "النشاط الكشفي بنين وبنات" واستهدفت جميع المراحل الدراسية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم النشاط الكشفي، عن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "الوعد والقانون" والتي نظمها قسما النشاط الكشفي للبنين والبنات، واستهدفت جميع مراحل التعليم من الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

واعتمد مدير عام التعليم بمكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أسماء الفائزين والفائزات من مختلف مراحل التعليم بمدارس مكة من الحكومية والأهلية الذين شاركوا مؤخراً والبالغ عددهم "50" مشاركاً ومشاركة من أصل 200 متسابق ومتسابقة، حيث تأتي المسابقة تفعيلاً لليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021م، وقد أشرفت عليها وتابع سير أعمالها رئيسة قسم النشاط الكشفي للبنات عبير عبيد الغريبي ومنسوبات القسم.

من جانبه، ثمن رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة، القائد الكشفي زياد بن حسن قدير، الدعم والرعاية والاهتمام الذي يجده النشاط الكشفي ومنسوبيه ومنسوباته من مدير عام تعليم مكة ومساعديه وبمتابعة وحرص مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل بن بكر طيب كان له الأثر البالغ في إنجاح برامج وأنشطة النشاط الكشفي.

وبيّن "قدير" أن مسابقة "الوعد والقانون" هدفت إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية مكافحة الفساد بجميع صوره، وتعزيز الوطنية والانتماء حتى يكونوا أفراداً نافعين يخدمون الوطن والقيادة والمجتمع من خلال تطبيق النزاهة والأمانة في كل الأمور.

وأضاف "قدير" إلى أن النشاط الكشفي يفخر بانضمام كوكبة مميزة من الزملاء والزميلات من القادة الكشفيين والكشفيات في مختلف المراحل الكشفية، رافعاً الشكر الجزيل لكل من شارك في هذه المسابقة وما تحقق ذلك إلا بتعاون الجميع سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.

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"تعليم مكة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "الوعد والقانون"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم النشاط الكشفي، عن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "الوعد والقانون" والتي نظمها قسما النشاط الكشفي للبنين والبنات، واستهدفت جميع مراحل التعليم من الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

واعتمد مدير عام التعليم بمكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أسماء الفائزين والفائزات من مختلف مراحل التعليم بمدارس مكة من الحكومية والأهلية الذين شاركوا مؤخراً والبالغ عددهم "50" مشاركاً ومشاركة من أصل 200 متسابق ومتسابقة، حيث تأتي المسابقة تفعيلاً لليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021م، وقد أشرفت عليها وتابع سير أعمالها رئيسة قسم النشاط الكشفي للبنات عبير عبيد الغريبي ومنسوبات القسم.

من جانبه، ثمن رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة، القائد الكشفي زياد بن حسن قدير، الدعم والرعاية والاهتمام الذي يجده النشاط الكشفي ومنسوبيه ومنسوباته من مدير عام تعليم مكة ومساعديه وبمتابعة وحرص مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل بن بكر طيب كان له الأثر البالغ في إنجاح برامج وأنشطة النشاط الكشفي.

وبيّن "قدير" أن مسابقة "الوعد والقانون" هدفت إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية مكافحة الفساد بجميع صوره، وتعزيز الوطنية والانتماء حتى يكونوا أفراداً نافعين يخدمون الوطن والقيادة والمجتمع من خلال تطبيق النزاهة والأمانة في كل الأمور.

وأضاف "قدير" إلى أن النشاط الكشفي يفخر بانضمام كوكبة مميزة من الزملاء والزميلات من القادة الكشفيين والكشفيات في مختلف المراحل الكشفية، رافعاً الشكر الجزيل لكل من شارك في هذه المسابقة وما تحقق ذلك إلا بتعاون الجميع سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:25 PM

"تعليم مكة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "الوعد والقانون"

نظمها قسما "النشاط الكشفي بنين وبنات" واستهدفت جميع المراحل الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم النشاط الكشفي، عن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة "الوعد والقانون" والتي نظمها قسما النشاط الكشفي للبنين والبنات، واستهدفت جميع مراحل التعليم من الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

واعتمد مدير عام التعليم بمكة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أسماء الفائزين والفائزات من مختلف مراحل التعليم بمدارس مكة من الحكومية والأهلية الذين شاركوا مؤخراً والبالغ عددهم "50" مشاركاً ومشاركة من أصل 200 متسابق ومتسابقة، حيث تأتي المسابقة تفعيلاً لليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021م، وقد أشرفت عليها وتابع سير أعمالها رئيسة قسم النشاط الكشفي للبنات عبير عبيد الغريبي ومنسوبات القسم.

من جانبه، ثمن رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة، القائد الكشفي زياد بن حسن قدير، الدعم والرعاية والاهتمام الذي يجده النشاط الكشفي ومنسوبيه ومنسوباته من مدير عام تعليم مكة ومساعديه وبمتابعة وحرص مدير إدارة نشاط الطلاب نبيل بن بكر طيب كان له الأثر البالغ في إنجاح برامج وأنشطة النشاط الكشفي.

وبيّن "قدير" أن مسابقة "الوعد والقانون" هدفت إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية مكافحة الفساد بجميع صوره، وتعزيز الوطنية والانتماء حتى يكونوا أفراداً نافعين يخدمون الوطن والقيادة والمجتمع من خلال تطبيق النزاهة والأمانة في كل الأمور.

وأضاف "قدير" إلى أن النشاط الكشفي يفخر بانضمام كوكبة مميزة من الزملاء والزميلات من القادة الكشفيين والكشفيات في مختلف المراحل الكشفية، رافعاً الشكر الجزيل لكل من شارك في هذه المسابقة وما تحقق ذلك إلا بتعاون الجميع سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة.

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