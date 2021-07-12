مشروع مركز "الضبط الأمني بالشميسي".. تحسين للمشهد البصري والتقنيات حاضرة

العارضي: نسعى لأن يكون أنموذجًا مثاليًّا لمراكز الضبط والاستقبال في كافة مداخل مكة

دشن صباح اليوم الاثنين، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي، الذي نفّذته هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي، يمثل واحدًا من تلك المشروعات، التي تهدف إلى تحسين المشهد البصري، والتيسير على القادمين إلى مكة المكرمة، ‏باستخدام التقنية الحديثة في عملية الفرز بعدد 16 مسارًا.

وأضاف العارضي: نسعى في هيئة تطوير منطقة مكة وشركائها، لأن يكون هذا المشروع التطويري أنموذجًا مثاليًّا لمراكز الضبط والاستقبال في كافة مداخل منطقة مكة المكرمة.

ونُفّذ المشروع على مساحة تجاوزت المليون و600 ألف متر مربع؛ حيث تم تسليمه للجهات ذات العلاقة من الأمن العام وأمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني ووزارة النقل.

وتابع: تم اختيار موقع المشروع وفق معايير فنية، من أهمها أن يكون خارج حدود الحرم والنطاق العمراني، وأن يكون بمحاذاة الطريق الدائري الخامس كمحور تنموي، بالإضافة إلى ربطه مع الطرق المحيطة في منطقة منبسطة وسهلة التطوير، ويوفر حزمة من الخدمات البنى التحتية، والخدمات اللوجستية، والمحلات التجارية، والخدمات الصحية، واللوحات التوعوية للقادمين، ويستوعب الحلول الهندسية للأنظمة الذكية على مسارات الفرز والتفتيش.

وأكمل العارضي: يتضمن المشروع بوابة رقمية موحدة، تقدم جميع الخدمات الرقمية للشرائح المستهدفة من نقطة الفرز، ويتضمن مكاتب إدارية، ومسجدًا، ومقرًّا للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وسكنًا للضباط ومثله للأفراد، ومسكنًا للنساء، ونقطة توقيف، وأخرى للكهرباء.

وزُود مركز الضبط الأمني بالشميسي، بالتقنيات الأمنية الحديثة الخاصة بالأمن العام، اشتملت على تركيب وتشغيل عدد (٢) كاميرا قيادية، وربطها بمركز عمليات (٩١١) ومركز القيادة والسيطرة بمنى للتغطية الأمنية للنقطة.