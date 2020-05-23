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لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها

الأذان حرّك مشاعر راعيتها قائلة: لدينا نفس المخاوف نريد أن نتعلم منكم

عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".

وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.

وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها
سبق

عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".

وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.

وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
10:41 AM

لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها

الأذان حرّك مشاعر راعيتها قائلة: لدينا نفس المخاوف نريد أن نتعلم منكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,471

عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".

وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.

وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".

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