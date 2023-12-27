حدثان عالميان يعودان إلى طبيعة العلا الخلابة

بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل 2022 وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

تمتدّ علاقة العلا بالخيول لآلاف السنين، وهذا ما تسطره الفنون الصخرية والنقوش على الأحجار في جبل عكمة وبعض المواقع الأثرية في العلا، مما يشكل دليلًا تاريخيًّا للعلاقة التي تربط المنطقة بالخيول.

كما تحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تأسيس ودعم قطاع الفروسية كأحد قطاعات التنمية المستدامة، حيث يشمل ذلك تطوير القطاع، وتطوير القدرات البشرية واستضافة بطولات الفروسية العالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الاتحاد العربي السعودي للفروسية والاتحاد السعودي للبولو.

وضمن تلك الجهود تقوم الهيئة بتنظيم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وذلك ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورةٍ، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 30 من شهر مارس.

وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022 أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عالمياً، وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية يوم السبت 29 يناير 2022.

سيتنافس المتسابقون في النسخة الثالثة من السباق على أكثر من 15 مليون ريالٍ سعوديٍ (4.2 مليون دولارٍ أمريكيٍ) من الجوائز النقدية والعينية التي تعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم.

ويغطي السباق المُصنّف نجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع مراحل، تمتد عبر صحراء وجبال العلا، وسيشهد سباق هذا العام مشاركة مجموعةٍ من أفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة.

وسيتعيّن على المتسابقين أن يكونوا على درجةٍ عاليةٍ من اللياقة البدنية والتركيز الذهني، لتجاوز جميع مراحل السباق الذي يمتد إلى ثمان ساعاتٍ، ويعتبر الفائز هو أول من يصل إلى خط النهاية، ويكون حصانه في حالةٍ جيدةٍ، وذلك حسب نتيجة الفحص الطبي.

من ناحيةٍ أخرى، وبعد النجاح الكبير في تنظيم "بطولة العالم للقدرة والتحمل لونجينز" في بيزا، إيطاليا لعام 2021م، فقد تم تعيين أكاديمية وإسطبلات إيطاليا لتنظيم كأس الفرسان للقدرة والتحمل 2022 في العلا تحت قيادة المدير الرياضي التنفيذي جانلوكا لاليسيا ومدير الفعالية براين كولن دان.

من جهته، قال براين دان: "نحن سعداء بزيارة صحراء العلا المذهلة والتي ارتبطت ارتباطاً عميقاً بتراث الخيل العربي، إن الترحيب الذي لقيناه من السكان وشغفهم لرياضة القدرة والتحمل ستضيف قدراً كبيراً من المتعة للسباق".