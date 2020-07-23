النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020

قالت: بنسبة +7.0% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق 2019

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.


وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +7.0% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.3%.


وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.


وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0% وأسعار الشقق بنسبة +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3% وأسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت بنسبة -1.7%.


من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات "الزراعية" بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.


ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات "السكنية" و"الزراعية" مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.


وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +7.0% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.3%.


وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.


وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0% وأسعار الشقق بنسبة +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3% وأسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت بنسبة -1.7%.


من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات "الزراعية" بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.


ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات "السكنية" و"الزراعية" مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:25 AM

"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020

قالت: بنسبة +7.0% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق 2019

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
768

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.


وقد سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة +7.0% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة +1.8%، فيما أسهم انخفاض أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -1.7% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، كما سجَّلت أسعار العقارات "الزراعية" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.3%.


وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنيَّة هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من عام 2020م، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة +1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات "السكنيَّة" و بالتالي ارتفاع المؤشر العام نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.


وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات "السكنيَّة" الأخرى فقد ارتفعت أسعار الفلل بنسبة +2.0% وأسعار الشقق بنسبة +1.0% في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة -1.3% وأسعار العمائر السكنية بنسبة -1.3%، كذلك انخفضت أسعار العقارات "التجارية" بنسبة (-1.7% متأثرةً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية حيث انخفضت بنسبة -1.7%.


من ناحية أخرى ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجاريَّة بنسبة +1.2%، وأسعار العقارات "الزراعية" بنسبة +0.3% متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.


ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة -0.1% في الربع الثاني من عام 2020م مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، مشيرًا إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات "التجارية" بنسبة -0.4% لاسيما أسعار قطع الأراضي التجاريَّة التي انخفضت بنسبة -0.4%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات "السكنية" و"الزراعية" مقارنةً بالربع السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,975
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,514
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,229

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة