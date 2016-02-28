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"بلدية فيفاء" و"تطوير جازان" تبحثان سُبل التعاون لخدمة المواطنين

ناقشا المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة

استقبل رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي اليوم الأحد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر البلدية صباح اليوم.

وتفصيلاً، رحّب "التليدي" في بداية اللقاء بالمدير العام للهيئة المكلف، وفريق العمل المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك بين البلدية والهيئة.

وتم التشاور حول المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً، ودراسة كل ما يهم المواطنين من تقديم خدمات للمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان -حفظه الله-، وتحقيقًا لطموحات ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.

ورافق المدير العام للهيئة كل من مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، ومسؤول الصيانة والتشغيل عبدالله جبران الخالدي، والمهندس منصور حسن الغزواني. فيما حضر من جانب البلدية عدد من موظفي المشاريع.

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"بلدية فيفاء" و"تطوير جازان" تبحثان سُبل التعاون لخدمة المواطنين
سبق

استقبل رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي اليوم الأحد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر البلدية صباح اليوم.

وتفصيلاً، رحّب "التليدي" في بداية اللقاء بالمدير العام للهيئة المكلف، وفريق العمل المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك بين البلدية والهيئة.

وتم التشاور حول المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً، ودراسة كل ما يهم المواطنين من تقديم خدمات للمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان -حفظه الله-، وتحقيقًا لطموحات ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.

ورافق المدير العام للهيئة كل من مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، ومسؤول الصيانة والتشغيل عبدالله جبران الخالدي، والمهندس منصور حسن الغزواني. فيما حضر من جانب البلدية عدد من موظفي المشاريع.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:09 PM

"بلدية فيفاء" و"تطوير جازان" تبحثان سُبل التعاون لخدمة المواطنين

ناقشا المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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استقبل رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي اليوم الأحد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر البلدية صباح اليوم.

وتفصيلاً، رحّب "التليدي" في بداية اللقاء بالمدير العام للهيئة المكلف، وفريق العمل المرافق له. وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك بين البلدية والهيئة.

وتم التشاور حول المشاريع الجاري تنفيذها مستقبلاً، ودراسة كل ما يهم المواطنين من تقديم خدمات للمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان -حفظه الله-، وتحقيقًا لطموحات ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء.

ورافق المدير العام للهيئة كل من مدير الأشغال العامة والمتابعة المكلف سعد عبدالعزيز فراج، ومسؤول الصيانة والتشغيل عبدالله جبران الخالدي، والمهندس منصور حسن الغزواني. فيما حضر من جانب البلدية عدد من موظفي المشاريع.

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