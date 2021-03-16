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المؤسسة العامة للري بالأحساء تعلن استمرار خدماتها لمستفيديها

تقوم بعمليات الدعم الفني وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء استمرارها في تقديم برامج الري لجميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستمرار برامج مراقبة جودة مياه الري لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأضافت المؤسسة بأنها تقوم بعمليات الدعم الفني، وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية والهاتفية المختلفة على مدار الساعة، وذلك على الرابط https://rai.sio.gov.sa/ ، وحساب المؤسسة على تويتر: @siogov، إضافة إلى هاتف البلاغات 0135300093.

الأحساء المؤسسة العامة للري بالأحساء برامج الري برامج مراقبة جودة مياه الري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المؤسسة العامة للري بالأحساء تعلن استمرار خدماتها لمستفيديها
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء استمرارها في تقديم برامج الري لجميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستمرار برامج مراقبة جودة مياه الري لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأضافت المؤسسة بأنها تقوم بعمليات الدعم الفني، وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية والهاتفية المختلفة على مدار الساعة، وذلك على الرابط https://rai.sio.gov.sa/ ، وحساب المؤسسة على تويتر: @siogov، إضافة إلى هاتف البلاغات 0135300093.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:10 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:50 PM

المؤسسة العامة للري بالأحساء تعلن استمرار خدماتها لمستفيديها

تقوم بعمليات الدعم الفني وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
0
555

أعلنت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء استمرارها في تقديم برامج الري لجميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستمرار برامج مراقبة جودة مياه الري لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأضافت المؤسسة بأنها تقوم بعمليات الدعم الفني، وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية والهاتفية المختلفة على مدار الساعة، وذلك على الرابط https://rai.sio.gov.sa/ ، وحساب المؤسسة على تويتر: @siogov، إضافة إلى هاتف البلاغات 0135300093.

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