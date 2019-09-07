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"ابن زرعة": الجلطات وإعاقات الأطفال تتصدران قوائم مرضى "سلطان الإنسانية"

طالب بالتثقيف وقال: "متى يكون زواج الأقارب شيئًا من الماضي؟"

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية الدكتور عبدالله بن حمد بن زرعة، عن أن أكثر الإصابات التي ترد إلى المدينة هي الجلطات وإعاقات الأطفال بسبب نقص الأكسجين أثناء الولادة، وينتج عنه شلل دماغي، بالإضافة إلى الحالات الوراثية التي تنجم عن زواج الأقارب.

جاء ذلك خلال مشاركة "سلطان الإنسانية" كراعٍ رئيس في المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، والمقام حاليًا في الرياض، حيث أشار "ابن زرعة" إلى أن هناك ما يقارب 190 سريرًا يشغلها الأطفال من الجنسين الأولاد والبنات والعدد في تنامٍ؛ ففي عام 2004 كان هناك 26 طفلاً، والآن نصف الطاقة التشغيلية في مدينة سلطان هي للأطفال، وهذا معدل خطير للغاية، ولابد من تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، وأيضًا زواج الأقارب من المفترض أن يكون شيئًا من الماضي.

وعن نوع المشاركة في مؤتمر العلاج الطبيعي قال: "نشارك لأجل التعريف ببرامج المدينة، ورسالتهم نحو المجتمع برامج علاجية ووقائية وتثقيفية وتوعوية، ومدينة سلطان جزء كبير من خدمتها يرتكز على العلاج الطبيعي، مثل طب التأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى برامج الجراحات المتقدمة، والوجود هنا علميًا وأيضًا مهنيًا مهم جدًا من باب التثقيف، وكذلك لدعم المختصين، حيث شارك في اليوم الثاني أكثر من ألف اختصاصي، وهؤلاء نتقاطع معهم في أشياء كثيرة عمليًا ومهنيًا، ونقدم كثيرًا من البرامج التطويرية والتدريبية، والبرامج البحثية المتقدمة".

وأشار الدكتور عبدالله بن زرعة إلى أن الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وحوادث الطرق الشنيعة بسبب استخدام الجوال برزت الفترة الأخيرة، وإن كانت نوعًا ما قديمة إلا أنه مع زيادة استخدام الجوال وعدم المبالاة أحيانًا، والتهاون في أنظمة القيادة والمرور تؤدي للكثير من الحوادث الشنيعة، وهذا ينتج عنه إصابات فظيعة جدًا من كسور متعددة، وقطع في الحبل الشوكي، وينتج عنه شلل رباعي، بالإضافة إلى الجلطات والسكتات التي لها علاقة بأمراض السكري في المملكة، ولها علاقة بأمراض القلب وضغط الدم والشرايين والسمنة.

وأبان أن كل تلك أشياء ترفع المعدلات للأسف الشديد، وعلاجها أولاً التوعية، وهذا جزءٌ من عمل مدينة سلطان وتكاملها مع وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن زرعة": الجلطات وإعاقات الأطفال تتصدران قوائم مرضى "سلطان الإنسانية"
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية الدكتور عبدالله بن حمد بن زرعة، عن أن أكثر الإصابات التي ترد إلى المدينة هي الجلطات وإعاقات الأطفال بسبب نقص الأكسجين أثناء الولادة، وينتج عنه شلل دماغي، بالإضافة إلى الحالات الوراثية التي تنجم عن زواج الأقارب.

جاء ذلك خلال مشاركة "سلطان الإنسانية" كراعٍ رئيس في المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، والمقام حاليًا في الرياض، حيث أشار "ابن زرعة" إلى أن هناك ما يقارب 190 سريرًا يشغلها الأطفال من الجنسين الأولاد والبنات والعدد في تنامٍ؛ ففي عام 2004 كان هناك 26 طفلاً، والآن نصف الطاقة التشغيلية في مدينة سلطان هي للأطفال، وهذا معدل خطير للغاية، ولابد من تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، وأيضًا زواج الأقارب من المفترض أن يكون شيئًا من الماضي.

وعن نوع المشاركة في مؤتمر العلاج الطبيعي قال: "نشارك لأجل التعريف ببرامج المدينة، ورسالتهم نحو المجتمع برامج علاجية ووقائية وتثقيفية وتوعوية، ومدينة سلطان جزء كبير من خدمتها يرتكز على العلاج الطبيعي، مثل طب التأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى برامج الجراحات المتقدمة، والوجود هنا علميًا وأيضًا مهنيًا مهم جدًا من باب التثقيف، وكذلك لدعم المختصين، حيث شارك في اليوم الثاني أكثر من ألف اختصاصي، وهؤلاء نتقاطع معهم في أشياء كثيرة عمليًا ومهنيًا، ونقدم كثيرًا من البرامج التطويرية والتدريبية، والبرامج البحثية المتقدمة".

وأشار الدكتور عبدالله بن زرعة إلى أن الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وحوادث الطرق الشنيعة بسبب استخدام الجوال برزت الفترة الأخيرة، وإن كانت نوعًا ما قديمة إلا أنه مع زيادة استخدام الجوال وعدم المبالاة أحيانًا، والتهاون في أنظمة القيادة والمرور تؤدي للكثير من الحوادث الشنيعة، وهذا ينتج عنه إصابات فظيعة جدًا من كسور متعددة، وقطع في الحبل الشوكي، وينتج عنه شلل رباعي، بالإضافة إلى الجلطات والسكتات التي لها علاقة بأمراض السكري في المملكة، ولها علاقة بأمراض القلب وضغط الدم والشرايين والسمنة.

وأبان أن كل تلك أشياء ترفع المعدلات للأسف الشديد، وعلاجها أولاً التوعية، وهذا جزءٌ من عمل مدينة سلطان وتكاملها مع وزارة الصحة.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
11:32 PM

"ابن زرعة": الجلطات وإعاقات الأطفال تتصدران قوائم مرضى "سلطان الإنسانية"

طالب بالتثقيف وقال: "متى يكون زواج الأقارب شيئًا من الماضي؟"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
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كشف الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية الدكتور عبدالله بن حمد بن زرعة، عن أن أكثر الإصابات التي ترد إلى المدينة هي الجلطات وإعاقات الأطفال بسبب نقص الأكسجين أثناء الولادة، وينتج عنه شلل دماغي، بالإضافة إلى الحالات الوراثية التي تنجم عن زواج الأقارب.

جاء ذلك خلال مشاركة "سلطان الإنسانية" كراعٍ رئيس في المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، والمقام حاليًا في الرياض، حيث أشار "ابن زرعة" إلى أن هناك ما يقارب 190 سريرًا يشغلها الأطفال من الجنسين الأولاد والبنات والعدد في تنامٍ؛ ففي عام 2004 كان هناك 26 طفلاً، والآن نصف الطاقة التشغيلية في مدينة سلطان هي للأطفال، وهذا معدل خطير للغاية، ولابد من تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، وأيضًا زواج الأقارب من المفترض أن يكون شيئًا من الماضي.

وعن نوع المشاركة في مؤتمر العلاج الطبيعي قال: "نشارك لأجل التعريف ببرامج المدينة، ورسالتهم نحو المجتمع برامج علاجية ووقائية وتثقيفية وتوعوية، ومدينة سلطان جزء كبير من خدمتها يرتكز على العلاج الطبيعي، مثل طب التأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى برامج الجراحات المتقدمة، والوجود هنا علميًا وأيضًا مهنيًا مهم جدًا من باب التثقيف، وكذلك لدعم المختصين، حيث شارك في اليوم الثاني أكثر من ألف اختصاصي، وهؤلاء نتقاطع معهم في أشياء كثيرة عمليًا ومهنيًا، ونقدم كثيرًا من البرامج التطويرية والتدريبية، والبرامج البحثية المتقدمة".

وأشار الدكتور عبدالله بن زرعة إلى أن الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وحوادث الطرق الشنيعة بسبب استخدام الجوال برزت الفترة الأخيرة، وإن كانت نوعًا ما قديمة إلا أنه مع زيادة استخدام الجوال وعدم المبالاة أحيانًا، والتهاون في أنظمة القيادة والمرور تؤدي للكثير من الحوادث الشنيعة، وهذا ينتج عنه إصابات فظيعة جدًا من كسور متعددة، وقطع في الحبل الشوكي، وينتج عنه شلل رباعي، بالإضافة إلى الجلطات والسكتات التي لها علاقة بأمراض السكري في المملكة، ولها علاقة بأمراض القلب وضغط الدم والشرايين والسمنة.

وأبان أن كل تلك أشياء ترفع المعدلات للأسف الشديد، وعلاجها أولاً التوعية، وهذا جزءٌ من عمل مدينة سلطان وتكاملها مع وزارة الصحة.

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