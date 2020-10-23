بعد سنوات من الإنشاء.. "كوبري النوارية" بمكة يرى النور غداً

بتكلفة تصل لـ72 مليون ريال

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، غداً السبت، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، المعروف بـ"كوبري النوارية".

ويسهم المشروع الذي استغرق سنوات في الإنشاء، في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة عند التقاطع مع سوق الهجرة واستيعاب الكثافة خلال المواسم، وبتكلفة إجمالية 72 مليون ريال.

والمشروع عبارة عن جسرين بطول 800 متر وبعرض 20 - 60 م لكل اتجاه، وبعد 4 حارات مرورية للجسر الواحد، وملحق بكل جسر عبارة لتصريف مياه الأمطار بطول 120م وبعد 16 محوراً.