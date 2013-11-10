"شرائع مكة".. "الكعبي" خرج ولم يعد منذ أكثر من أسبوع

ألقت والدة المفقود "فايز الكعبي" اللوم في فقدان ابنها على أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، متسائلة "لماذا تركوه يغادر؟"، وذلك بعد وصوله للمستشفى عن طريق جهة حكومية؛ إذ سُلم إليه، لكنه تركه يغادر منه إلى جهة غير معلومة وهو يعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، قالت والدة فايز الكعبي إن ابنها البالغ 36 عامًا فُقد في صباح يوم الأربعاء الموافق 1441/3/2هـ، ولم يجدوه في المنزل، وهم يسكنون في الشرائع. مبينة أنه يعاني انفصامًا عقليًّا.

وأضافت: "توصلنا إلى أن ابننا عثرت عليه دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، وكان بدون ملابس، ويمشي بأحد الشوارع، وسُلم لفرق الهلال الأحمر التابعة للمعيصم، التي أخذت العلامات الحيوية للمريض، ولم يكن لديه أي إثبات، وبعد ذلك سُلم إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة".

وتابعت: "يبدو أن المفقود خرج من المستشفى بعلم أو بدون علم المستشفى، ولا نعلم عنه شيئًا، وكان من المفروض أن يبقى في المستشفى، أو يحوَّل إلى مستشفى شهار في الطائف. وإنني أحمِّل المستشفى مسؤولية فقدان ابني أو تعرُّضه لأي مكروه".

واختتمت والدة المفقود بمناشدة مَن يملك معلومات عن ابنها، أو يتعرف عليه، أن يتواصل معها على الرقم 0500958275، أو يبلِّغ أقرب جهة أمنية. مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ عن فقدان ابنها إلى مركز شرطة الشرائع.