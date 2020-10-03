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الطائف تطلق 10 بحوث علمية في مجال مكافحة العدوى

من بين 26 على مستوى المملكة

أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، ١٠ بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) والتي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات انقاذ الحياة. كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

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الطائف تطلق 10 بحوث علمية في مجال مكافحة العدوى
سبق

أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، ١٠ بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) والتي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات انقاذ الحياة. كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
07:42 PM

الطائف تطلق 10 بحوث علمية في مجال مكافحة العدوى

من بين 26 على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، ١٠ بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) والتي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات انقاذ الحياة. كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

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