"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 6 مساءً
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والحجرة, وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها.
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-30
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والحجرة, وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
04:05 PM
"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 6 مساءً
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والحجرة, وبلجرشي, والمندق والأجزاء المجاورة لها.