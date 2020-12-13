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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء

تصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
10:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء

تصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
609

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.

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