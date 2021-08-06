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الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

"التجارة": إغلاق المستودع وإحالة القائمين عليه للجهات المختصة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

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الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
07:27 PM

الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

"التجارة": إغلاق المستودع وإحالة القائمين عليه للجهات المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

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