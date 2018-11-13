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نائب وزير "الخدمة": نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% من موظفي الدولة

قال: الوزارة سعت إلى دعم عمل المرأة عن بُعد لتوفير خيارات متعددة أمامها

أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أن نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% بالنسبة لإجمالي موظفي الدولة؛ مؤكداً أن "الخدمة المدنية" سعت إلى دعم عمل المرأة عن بُعد؛ لتوفير خيارات عمل متعددة أمامها؛ مراعاة لظروفها وواقعها.

وأضاف: إن تمكين المرأة من المبادرات التي تسعى "الخدمة المدنية" لتحقيقها في مختلف الوظائف، ومن خلال مراجعة لنماذج عمل المرأة؛ وجدنا أن المرأة أكثر كفاءة من خلال تأدية عملها وإنجازها.

وأظهرت فعاليات ملتقى القيادة النسائية الأول بجامعة جازان، الذي رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع لبناء مجتمع فاعل من خلال دعم المؤسسات الحكومية والأهلية، على حد سواء.

وقال مدير جامعة جازان مرعي القحطاني: إن ملتقى القيادات النسائية هو أحد البرامج التي تسعى الجامعة من خلاله إلى المشاركة بفاعلية في دعم خطط تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم المجالات التي تدعم تمكين المرأة؛ لتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق برامج هذه الرؤية الوطنية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لوطننا، تحت قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله.

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نائب وزير "الخدمة": نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% من موظفي الدولة
سبق

أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أن نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% بالنسبة لإجمالي موظفي الدولة؛ مؤكداً أن "الخدمة المدنية" سعت إلى دعم عمل المرأة عن بُعد؛ لتوفير خيارات عمل متعددة أمامها؛ مراعاة لظروفها وواقعها.

وأضاف: إن تمكين المرأة من المبادرات التي تسعى "الخدمة المدنية" لتحقيقها في مختلف الوظائف، ومن خلال مراجعة لنماذج عمل المرأة؛ وجدنا أن المرأة أكثر كفاءة من خلال تأدية عملها وإنجازها.

وأظهرت فعاليات ملتقى القيادة النسائية الأول بجامعة جازان، الذي رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع لبناء مجتمع فاعل من خلال دعم المؤسسات الحكومية والأهلية، على حد سواء.

وقال مدير جامعة جازان مرعي القحطاني: إن ملتقى القيادات النسائية هو أحد البرامج التي تسعى الجامعة من خلاله إلى المشاركة بفاعلية في دعم خطط تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم المجالات التي تدعم تمكين المرأة؛ لتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق برامج هذه الرؤية الوطنية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لوطننا، تحت قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:26 PM

نائب وزير "الخدمة": نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% من موظفي الدولة

قال: الوزارة سعت إلى دعم عمل المرأة عن بُعد لتوفير خيارات متعددة أمامها

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فهد كاملي - جازان
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أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أن نسبة النساء في الوظائف تصل إلى 42% بالنسبة لإجمالي موظفي الدولة؛ مؤكداً أن "الخدمة المدنية" سعت إلى دعم عمل المرأة عن بُعد؛ لتوفير خيارات عمل متعددة أمامها؛ مراعاة لظروفها وواقعها.

وأضاف: إن تمكين المرأة من المبادرات التي تسعى "الخدمة المدنية" لتحقيقها في مختلف الوظائف، ومن خلال مراجعة لنماذج عمل المرأة؛ وجدنا أن المرأة أكثر كفاءة من خلال تأدية عملها وإنجازها.

وأظهرت فعاليات ملتقى القيادة النسائية الأول بجامعة جازان، الذي رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع لبناء مجتمع فاعل من خلال دعم المؤسسات الحكومية والأهلية، على حد سواء.

وقال مدير جامعة جازان مرعي القحطاني: إن ملتقى القيادات النسائية هو أحد البرامج التي تسعى الجامعة من خلاله إلى المشاركة بفاعلية في دعم خطط تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم المجالات التي تدعم تمكين المرأة؛ لتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق برامج هذه الرؤية الوطنية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لوطننا، تحت قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهم الله.

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