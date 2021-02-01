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رئيس قيرغيزيا يشيد بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده

قال: "أبوابنا مفتوحة لكل الشركاء المتميزين"

‬قال الرئيس صادر جاباروف، إن أبواب قيرغيزيا مفتوحة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكل الشركاء والداعمين المتميزين.

وعبر عن امتنانه لدور الندوة العالمية في بناء المرافق الاجتماعية الحيوية في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلاده.

جاء ذلك لدى زيارته موقع بناء المجمع التعليمي والثقافي "الإخاء" الذي يشيده مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا في قرية ميكان، بمنطقة علم الدين، بمحافظة تشوي.

ويضم المجمع مدرسة تتسع لـ500 مكان للطلاب، وصالة رياضية، ومركزاً صحياً ومبنى إدارياً، ومسجداً، وملعب كرة قدم ومحلات تجارية، ويخدم 18 ألف مستفيد.

وصرح "جاباروف" بأن اللبنة الأولى الموضوعة في هذا الصرح الجديد ستصبح رمزاً لبداية البناء في قيرغيزيا كلها، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهوده لضمان ذلك.

وقال: "ليس لدينا الحق في الراحة؛ لأن كل يوم بالنسبة لقيرغيزستان يساوي قرنا، سنعمل جاهدين ليل نهار من أجل خير الناس الذين ينتظرون الحياة الكريمة، وسنحقق هذه الآمال".

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية الدكتور محمد ماضي، خطاب الرئيس جاباروف، وتقديره الكبير للندوة العالمية والتأكيد على مكانتها الحيوية امتداداً للمسيرة الإنسانية المنبعثة من أرض الحرمين ورسالتها الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في كل أقطار الدنيا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس قيرغيزيا يشيد بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده
سبق

‬قال الرئيس صادر جاباروف، إن أبواب قيرغيزيا مفتوحة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكل الشركاء والداعمين المتميزين.

وعبر عن امتنانه لدور الندوة العالمية في بناء المرافق الاجتماعية الحيوية في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلاده.

جاء ذلك لدى زيارته موقع بناء المجمع التعليمي والثقافي "الإخاء" الذي يشيده مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا في قرية ميكان، بمنطقة علم الدين، بمحافظة تشوي.

ويضم المجمع مدرسة تتسع لـ500 مكان للطلاب، وصالة رياضية، ومركزاً صحياً ومبنى إدارياً، ومسجداً، وملعب كرة قدم ومحلات تجارية، ويخدم 18 ألف مستفيد.

وصرح "جاباروف" بأن اللبنة الأولى الموضوعة في هذا الصرح الجديد ستصبح رمزاً لبداية البناء في قيرغيزيا كلها، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهوده لضمان ذلك.

وقال: "ليس لدينا الحق في الراحة؛ لأن كل يوم بالنسبة لقيرغيزستان يساوي قرنا، سنعمل جاهدين ليل نهار من أجل خير الناس الذين ينتظرون الحياة الكريمة، وسنحقق هذه الآمال".

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية الدكتور محمد ماضي، خطاب الرئيس جاباروف، وتقديره الكبير للندوة العالمية والتأكيد على مكانتها الحيوية امتداداً للمسيرة الإنسانية المنبعثة من أرض الحرمين ورسالتها الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في كل أقطار الدنيا.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
06:30 PM

رئيس قيرغيزيا يشيد بدور الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده

قال: "أبوابنا مفتوحة لكل الشركاء المتميزين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قال الرئيس صادر جاباروف، إن أبواب قيرغيزيا مفتوحة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكل الشركاء والداعمين المتميزين.

وعبر عن امتنانه لدور الندوة العالمية في بناء المرافق الاجتماعية الحيوية في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلاده.

جاء ذلك لدى زيارته موقع بناء المجمع التعليمي والثقافي "الإخاء" الذي يشيده مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا في قرية ميكان، بمنطقة علم الدين، بمحافظة تشوي.

ويضم المجمع مدرسة تتسع لـ500 مكان للطلاب، وصالة رياضية، ومركزاً صحياً ومبنى إدارياً، ومسجداً، وملعب كرة قدم ومحلات تجارية، ويخدم 18 ألف مستفيد.

وصرح "جاباروف" بأن اللبنة الأولى الموضوعة في هذا الصرح الجديد ستصبح رمزاً لبداية البناء في قيرغيزيا كلها، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهوده لضمان ذلك.

وقال: "ليس لدينا الحق في الراحة؛ لأن كل يوم بالنسبة لقيرغيزستان يساوي قرنا، سنعمل جاهدين ليل نهار من أجل خير الناس الذين ينتظرون الحياة الكريمة، وسنحقق هذه الآمال".

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية الدكتور محمد ماضي، خطاب الرئيس جاباروف، وتقديره الكبير للندوة العالمية والتأكيد على مكانتها الحيوية امتداداً للمسيرة الإنسانية المنبعثة من أرض الحرمين ورسالتها الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في كل أقطار الدنيا.

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