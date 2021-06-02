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"تداول": تعلن عودة "السوق": عالجنا الخلل وعاد النشاط بشكل طبيعي ومنتظم

قالت: بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة ونؤكّد سلامة أنظمتنا وعملياتنا التشغيلية

أعلنت "تداول" -قبل قليل- معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وقالت "تداول" في بيان: إلحاقاً لإعلان تداول السعودية بخصوص (تعليق السوق)، تعلن تداول السعودية أنه تمّت معالجة الخلل، وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتابعت: تمّت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت هذا الإعلان، وتعتذر تداول السعودية، وتؤكّد سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وتعمل دائماً على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

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"تداول": تعلن عودة "السوق": عالجنا الخلل وعاد النشاط بشكل طبيعي ومنتظم
سبق

أعلنت "تداول" -قبل قليل- معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وقالت "تداول" في بيان: إلحاقاً لإعلان تداول السعودية بخصوص (تعليق السوق)، تعلن تداول السعودية أنه تمّت معالجة الخلل، وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتابعت: تمّت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت هذا الإعلان، وتعتذر تداول السعودية، وتؤكّد سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وتعمل دائماً على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:39 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:34 PM

"تداول": تعلن عودة "السوق": عالجنا الخلل وعاد النشاط بشكل طبيعي ومنتظم

قالت: بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة ونؤكّد سلامة أنظمتنا وعملياتنا التشغيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,278

أعلنت "تداول" -قبل قليل- معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وقالت "تداول" في بيان: إلحاقاً لإعلان تداول السعودية بخصوص (تعليق السوق)، تعلن تداول السعودية أنه تمّت معالجة الخلل، وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.

وتابعت: تمّت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة من توقيت هذا الإعلان، وتعتذر تداول السعودية، وتؤكّد سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وتعمل دائماً على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

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