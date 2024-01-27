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أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا

خلال جولات نَفَذّتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 17 حتى 23 يناير

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.

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أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا
سبق

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:05 AM

أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا

خلال جولات نَفَذّتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 17 حتى 23 يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,964
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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