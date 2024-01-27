أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا
خلال جولات نَفَذّتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 17 حتى 23 يناير
واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.
وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.
وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.
أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-27
واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.
وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.
وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:05 AM
أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا
خلال جولات نَفَذّتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 17 حتى 23 يناير
واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.
وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.
وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.