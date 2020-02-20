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مصادر "سبق" تكشف: وفاة مقيم ستيني بمنطقة القشبة "طبيعية"

كشفت مصادر "سبق" عن نتائج التحقيقات التي أجراها مركز شرطة الشرائع حول قضية وفاة مقيم من جنسية عربية يعمل راعي أغنام بعدما أبلغ عنه كفيله أثناء ذهابهما إلى منطقة القشبة بمكة المكرمة.

وأكدت مصادر "سبق" بعد نتائج الكشف الطبي الشرعي، أن الوفاة طبيعية بعد تعرضه إلى ذبحة صدرية أدت إلى وفاته على الفور.

وكانت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، فتحت تحقيقاً موسعاً حول القضية، بعد أن تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح انه متوفى وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

مكة المكرمة شرطة الشرائع

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مصادر "سبق" تكشف: وفاة مقيم ستيني بمنطقة القشبة "طبيعية"
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن نتائج التحقيقات التي أجراها مركز شرطة الشرائع حول قضية وفاة مقيم من جنسية عربية يعمل راعي أغنام بعدما أبلغ عنه كفيله أثناء ذهابهما إلى منطقة القشبة بمكة المكرمة.

وأكدت مصادر "سبق" بعد نتائج الكشف الطبي الشرعي، أن الوفاة طبيعية بعد تعرضه إلى ذبحة صدرية أدت إلى وفاته على الفور.

وكانت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، فتحت تحقيقاً موسعاً حول القضية، بعد أن تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح انه متوفى وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:53 PM

مصادر "سبق" تكشف: وفاة مقيم ستيني بمنطقة القشبة "طبيعية"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشفت مصادر "سبق" عن نتائج التحقيقات التي أجراها مركز شرطة الشرائع حول قضية وفاة مقيم من جنسية عربية يعمل راعي أغنام بعدما أبلغ عنه كفيله أثناء ذهابهما إلى منطقة القشبة بمكة المكرمة.

وأكدت مصادر "سبق" بعد نتائج الكشف الطبي الشرعي، أن الوفاة طبيعية بعد تعرضه إلى ذبحة صدرية أدت إلى وفاته على الفور.

وكانت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، فتحت تحقيقاً موسعاً حول القضية، بعد أن تلقّت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة رجل ستيني من جنسية عربية في منطقة وعرة بالقرب من منطقة القشبة شرق مكة المكرمة، وعند انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ اتضح انه متوفى وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

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