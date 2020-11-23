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مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح داخل مسجد شمال شرق نيجيريا

انتشار عصابات تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فديات

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل خمسة أشخاص، وخطف 18 آخرين، في هجوم نفّذه مسلحون على مسجد في محافظة زامفارا في شمال شرق نيجيريا.

وفتح نحو 100 من سارقي الماشية كانوا على متن درّاجات نارية، النار على مصلين داخل مسجد في قرية دوتسن غاري النائية في محافظة مارو.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو؛ في تصريح صحفي، إن "قطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلين وخطفوا 18 آخرين بينهم إمام المسجد".

وتنشط في شمال شرق نيجيريا عصابات تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فديات.

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مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح داخل مسجد شمال شرق نيجيريا
سبق

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل خمسة أشخاص، وخطف 18 آخرين، في هجوم نفّذه مسلحون على مسجد في محافظة زامفارا في شمال شرق نيجيريا.

وفتح نحو 100 من سارقي الماشية كانوا على متن درّاجات نارية، النار على مصلين داخل مسجد في قرية دوتسن غاري النائية في محافظة مارو.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو؛ في تصريح صحفي، إن "قطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلين وخطفوا 18 آخرين بينهم إمام المسجد".

وتنشط في شمال شرق نيجيريا عصابات تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فديات.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:38 AM

مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح داخل مسجد شمال شرق نيجيريا

انتشار عصابات تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل خمسة أشخاص، وخطف 18 آخرين، في هجوم نفّذه مسلحون على مسجد في محافظة زامفارا في شمال شرق نيجيريا.

وفتح نحو 100 من سارقي الماشية كانوا على متن درّاجات نارية، النار على مصلين داخل مسجد في قرية دوتسن غاري النائية في محافظة مارو.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو؛ في تصريح صحفي، إن "قطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلين وخطفوا 18 آخرين بينهم إمام المسجد".

وتنشط في شمال شرق نيجيريا عصابات تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فديات.

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