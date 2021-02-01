"جامعة المؤسس" تُكرّم علماءها ومبدعيها في حفل توزيع جوائز التميز المعرفي

الأربعاء القادم في القاعة الكبرى بمركز الملك فهد للبحوث الطبية

تُكرّم جامعة الملك عبدالعزيز علماءها ومبدعيها الحاصلين على جوائز التميز المعرفي في احتفالها السنوي بتلك المناسبة، وذلك بعد غد الأربعاء في القاعة الكبرى بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور وكلاء الجامعة والعمداء والعميدات والمكرمين.

وتأتي الاحتفالية فيما استمرت انطلاقة الجامعة في مجال التميز المعرفي، اتساقاً مع التوجهات العالمية التي استشرفت المملكة العربية السعودية فيها آفاقاً جديدة في الاقتصاد المعرفي والابتكار.

كما حظيت الجامعة بزخم من الإنجازات التي حققتها في مجال البحث والابتكار ليدعم دور جامعة المؤسس كركيزة ومنارة للعلم والابداع على المستويين الإقليمي والدولي، ما يدل على سلامة الرؤية والعمل الدؤوب الذي تنتهجه الجامعة في ظل الحكم الرشيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث حصلت جامعة المؤسس على المركز 42 عالمياً في تصنيف US News العالمي، واحتلت المركز الأول عربياً ومراكز متقدمة في قارة أسيا، في تصنيفات شنغهاي Shanghai، والتايمز Times ويو إس نيوز US News ووكيو اس QS.

وتأتي الاحتفالية ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي الثالث العاشر، الذي يتضمّن مراسم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات الاختراع، وجوائز النشر العلمي والاستشهاد بالبحوث، وأفضل باحث، وأفضل كلية، وأفضل مركز بحثي، وأفضل طالب دراسات عليا ومبتعث.

ويتضمن "أسبوع البحث العلمي" سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات يقدمها خبراء متخصصون ودوليون لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وينقل الاحتفال افتراضياً عبر برنامج "زووم".