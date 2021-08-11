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"التجارة": إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي الضمان

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة"، أن إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل، مؤكدًا أنه يحق للمستهلك الاختيار بين إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد، أو مراكز الصيانة الأخرى.

وبيَّن الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة وفق مسافات سير المركبة لإجراء الصيانة الدورية للسيارات. وتلك النقاط موضَّحة في كُتيب المالك مع المحافظة على فواتير الصيانة؛ وذلك لضمان استمرار سريان الضمان بما يحفظ حقوق المستهلك، ويضمن سلامة المركبة.

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"التجارة": إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي الضمان
سبق

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة"، أن إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل، مؤكدًا أنه يحق للمستهلك الاختيار بين إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد، أو مراكز الصيانة الأخرى.

وبيَّن الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة وفق مسافات سير المركبة لإجراء الصيانة الدورية للسيارات. وتلك النقاط موضَّحة في كُتيب المالك مع المحافظة على فواتير الصيانة؛ وذلك لضمان استمرار سريان الضمان بما يحفظ حقوق المستهلك، ويضمن سلامة المركبة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:34 AM

"التجارة": إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي الضمان

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,041

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة"، أن إجراء الصيانة الدورية خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل، مؤكدًا أنه يحق للمستهلك الاختيار بين إجراء الصيانة الدورية لدى الوكيل المعتمد، أو مراكز الصيانة الأخرى.

وبيَّن الحسين أنه لسلامة المستهلك عليه مراعاة نقاط الصيانة وفق مسافات سير المركبة لإجراء الصيانة الدورية للسيارات. وتلك النقاط موضَّحة في كُتيب المالك مع المحافظة على فواتير الصيانة؛ وذلك لضمان استمرار سريان الضمان بما يحفظ حقوق المستهلك، ويضمن سلامة المركبة.

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