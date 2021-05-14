ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 122 شهيداً و900 جريح

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال في محافظة سلفيت

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 122 شهيداً.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن من بين الشهداء 31 طفلاً، و20 سيدة، و900 إصابة بجروح مختلفة، والعشرات منهم بحالة خطرة.

في سياق متصل استشهد اليوم شابان فلسطينيان وأصيب آخرون في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي مردة وإسكاكا في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر طبية ومحلية في سلفيت بأن شابين استشهدا عقب إصابتهما بالرصاص الحي في البطن والصدر خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي إسكاكا ومردة، نصرةً للقدس وغزة ورفضاً لعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد مدير مستشفى سلفيت محمد الرمحي أن الشهيدين هما عوض أحمد حرب من قرية إسكاكا، والشاب شريف خالد سليمان من قرية مردة.