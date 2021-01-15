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الأخضر تحت 20 يقيم تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة، بدءاً من يوم غدٍ السبت وحتى الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد الدوسري، ومحمد العتيبي، ووليد مجممي، وحمزة الجوهري، وعبدالعزيز الفرج، وبندر الشمراني، وميثم العيسى، ومحمد الدوسري، وفيصل الدليمي، وسامي سويد، وسليمان هزازي، وسالم النجدي، ومصعب الجوير، وفيصل صبياني، وفارس الغامدي، وأسامة خليل، وخالد مداد، ومحمد العييري، وعبدالإله فرحات، ومحمد المري، ويزيد الغامدي، وماجد دوران، وعبدالله معتوق، وباسل المهوس، وجواد أمين، وياسين الزبيدي، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، وأحمد العيسى، وعثمان العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 20 يقيم تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة، بدءاً من يوم غدٍ السبت وحتى الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد الدوسري، ومحمد العتيبي، ووليد مجممي، وحمزة الجوهري، وعبدالعزيز الفرج، وبندر الشمراني، وميثم العيسى، ومحمد الدوسري، وفيصل الدليمي، وسامي سويد، وسليمان هزازي، وسالم النجدي، ومصعب الجوير، وفيصل صبياني، وفارس الغامدي، وأسامة خليل، وخالد مداد، ومحمد العييري، وعبدالإله فرحات، ومحمد المري، ويزيد الغامدي، وماجد دوران، وعبدالله معتوق، وباسل المهوس، وجواد أمين، وياسين الزبيدي، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، وأحمد العيسى، وعثمان العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
09:39 PM

الأخضر تحت 20 يقيم تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً تجمعاً استكشافياً في مدينة جدة، بدءاً من يوم غدٍ السبت وحتى الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد الدوسري، ومحمد العتيبي، ووليد مجممي، وحمزة الجوهري، وعبدالعزيز الفرج، وبندر الشمراني، وميثم العيسى، ومحمد الدوسري، وفيصل الدليمي، وسامي سويد، وسليمان هزازي، وسالم النجدي، ومصعب الجوير، وفيصل صبياني، وفارس الغامدي، وأسامة خليل، وخالد مداد، ومحمد العييري، وعبدالإله فرحات، ومحمد المري، ويزيد الغامدي، وماجد دوران، وعبدالله معتوق، وباسل المهوس، وجواد أمين، وياسين الزبيدي، وعبدالله رديف، ومشاري النمر، وأحمد العيسى، وعثمان العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني السعودي مساء غدٍ السبت تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الملك عبدالله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

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