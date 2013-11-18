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للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركن الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024م.

وستجرى انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض.

وتستعرض الجمعية عددًا من التقارير أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، والتقرير المالي والإداري، والعديد من المواضيع الأخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية
سبق

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركن الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024م.

وستجرى انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض.

وتستعرض الجمعية عددًا من التقارير أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، والتقرير المالي والإداري، والعديد من المواضيع الأخرى.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:21 PM

للدورة الرئاسية 2021-2024.. "الفيصل" يترشح لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمير عبد العزيز بن تركن الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021-2024م.

وستجرى انتخابات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض.

وتستعرض الجمعية عددًا من التقارير أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، والتقرير المالي والإداري، والعديد من المواضيع الأخرى.

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