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الفيصل ورئيس تتارستان يشهدان توقيع مذكرة تعاون لتعزيز العمل الإعلامي

بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك" الروسية

شهد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، ووكالة أنباء وإذاعة سبوتنيك الروسية، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المنعقد في جدة.

ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد المدير العام المكلَّف محمد بن عبد ربه اليامي، فيما وقعها من جانب وكالة سبوتنيك مدير التعاون الدولي في الوكالة فاسيلي بوشكوف.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك" في مجال العمل الإعلامي المشترك، والتبادل الإخباري، والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.

وأكد اليامي أن المذكرة ستسهم في تقوية الحضور الإعلامي للمحتوى الإخباري لوكالات أنباء الدول الإسلامية في وسائل الإعلام الروسية، نظراً لما تتمتع به وكالة "سبوتنيك" من انتشار واسع، كما أنها ستعمل أيضاً على دعم النشر الصحفي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتصدي لتيارات الكراهية والتطرف.

بدوره أكد فاسيلي بوشكوف الأهمية الكبيرة لاتحاد "يونا" كمنظمة دولية تجمع في إطارها نحو 57 وكالة أنباء رسمية في الدول الإسلامية، لافتاً إلى أنَّ المذكرة التي تم توقيعها اليوم ستتيح لـ"سبوتنيك" وصولاً مباشراً لهذه الوكالات وبالتالي تنويع مصادرها الإخبارية، ودعم تغطيتها الإعلامية لأخبار العالم الإسلامي التي تعد محل اهتمام دائم لسبوتنيك ومنصاتها الإخبارية المختلفة.

شهد توقيع الاتفاقية نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية فاريت موخاميتشين، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف بن فلاح الحجرف، والأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد كتابي، والنائب الأول للجنة العلوم والتعليم والثقافة في مجلس الاتحاد الروسي، رئيس لجنة تنظيم مناسك الحج إلياس أوماخانوف، وعدد من المسؤولين والعلماء والدبلوماسيين.

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الفيصل ورئيس تتارستان يشهدان توقيع مذكرة تعاون لتعزيز العمل الإعلامي
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، ووكالة أنباء وإذاعة سبوتنيك الروسية، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المنعقد في جدة.

ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد المدير العام المكلَّف محمد بن عبد ربه اليامي، فيما وقعها من جانب وكالة سبوتنيك مدير التعاون الدولي في الوكالة فاسيلي بوشكوف.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك" في مجال العمل الإعلامي المشترك، والتبادل الإخباري، والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.

وأكد اليامي أن المذكرة ستسهم في تقوية الحضور الإعلامي للمحتوى الإخباري لوكالات أنباء الدول الإسلامية في وسائل الإعلام الروسية، نظراً لما تتمتع به وكالة "سبوتنيك" من انتشار واسع، كما أنها ستعمل أيضاً على دعم النشر الصحفي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتصدي لتيارات الكراهية والتطرف.

بدوره أكد فاسيلي بوشكوف الأهمية الكبيرة لاتحاد "يونا" كمنظمة دولية تجمع في إطارها نحو 57 وكالة أنباء رسمية في الدول الإسلامية، لافتاً إلى أنَّ المذكرة التي تم توقيعها اليوم ستتيح لـ"سبوتنيك" وصولاً مباشراً لهذه الوكالات وبالتالي تنويع مصادرها الإخبارية، ودعم تغطيتها الإعلامية لأخبار العالم الإسلامي التي تعد محل اهتمام دائم لسبوتنيك ومنصاتها الإخبارية المختلفة.

شهد توقيع الاتفاقية نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية فاريت موخاميتشين، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف بن فلاح الحجرف، والأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد كتابي، والنائب الأول للجنة العلوم والتعليم والثقافة في مجلس الاتحاد الروسي، رئيس لجنة تنظيم مناسك الحج إلياس أوماخانوف، وعدد من المسؤولين والعلماء والدبلوماسيين.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
06:20 PM

الفيصل ورئيس تتارستان يشهدان توقيع مذكرة تعاون لتعزيز العمل الإعلامي

بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي و"سبوتنيك" الروسية

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عبدالله الراجحي - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، ووكالة أنباء وإذاعة سبوتنيك الروسية، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المنعقد في جدة.

ووقع الاتفاقية من جانب الاتحاد المدير العام المكلَّف محمد بن عبد ربه اليامي، فيما وقعها من جانب وكالة سبوتنيك مدير التعاون الدولي في الوكالة فاسيلي بوشكوف.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك" في مجال العمل الإعلامي المشترك، والتبادل الإخباري، والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.

وأكد اليامي أن المذكرة ستسهم في تقوية الحضور الإعلامي للمحتوى الإخباري لوكالات أنباء الدول الإسلامية في وسائل الإعلام الروسية، نظراً لما تتمتع به وكالة "سبوتنيك" من انتشار واسع، كما أنها ستعمل أيضاً على دعم النشر الصحفي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتصدي لتيارات الكراهية والتطرف.

بدوره أكد فاسيلي بوشكوف الأهمية الكبيرة لاتحاد "يونا" كمنظمة دولية تجمع في إطارها نحو 57 وكالة أنباء رسمية في الدول الإسلامية، لافتاً إلى أنَّ المذكرة التي تم توقيعها اليوم ستتيح لـ"سبوتنيك" وصولاً مباشراً لهذه الوكالات وبالتالي تنويع مصادرها الإخبارية، ودعم تغطيتها الإعلامية لأخبار العالم الإسلامي التي تعد محل اهتمام دائم لسبوتنيك ومنصاتها الإخبارية المختلفة.

شهد توقيع الاتفاقية نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ونائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية فاريت موخاميتشين، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف بن فلاح الحجرف، والأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد كتابي، والنائب الأول للجنة العلوم والتعليم والثقافة في مجلس الاتحاد الروسي، رئيس لجنة تنظيم مناسك الحج إلياس أوماخانوف، وعدد من المسؤولين والعلماء والدبلوماسيين.

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