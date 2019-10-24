القبض على الآسيوي مصوّر الوردة والموظفة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة.
وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة.
وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.الجهات الأمنية
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة.
وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة.
وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.