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شاهد.. هطول الأمطار الغزيرة على ‫المسجد‬ الحرام

في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.
وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هطول الأمطار الغزيرة على ‫المسجد‬ الحرام
سبق

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.
وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:17 PM

شاهد.. هطول الأمطار الغزيرة على ‫المسجد‬ الحرام

في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
3,631

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.
وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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