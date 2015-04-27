بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام. وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

شاهد.. هطول الأمطار الغزيرة على ‫المسجد‬ الحرام هادي العصيمي سبق 2021-04-27 بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.

وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 04:17 PM

شاهد.. هطول الأمطار الغزيرة على ‫المسجد‬ الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان





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بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام في أجواء إيمانية وروحانية بشرف المكان والزمان بالمسجد الحرام.

وكانت قد هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.