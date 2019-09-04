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الملاكمان "رويز" و"جوشوا" يصلان إلى الرياض

يعقدان مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن "نزال الدرعية التاريخي"

وصل الملاكمان: المكسيكي (آندي رويز)، والبريطاني (أنثوني جوشوا) إلى الرياض؛ استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما في الدرعية يوم السابع من شهر ديسمبر.

وسيشارك الثنائي في نزال الدرعية التاريخي المرتقب.
وسيتواجد الثنائي في الدرعية لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة بينهما.

وسيحضر الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة المؤتمر الصحفي؛ حيث سيتم الكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الملاكمان "رويز" و"جوشوا" يصلان إلى الرياض
سبق

وصل الملاكمان: المكسيكي (آندي رويز)، والبريطاني (أنثوني جوشوا) إلى الرياض؛ استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما في الدرعية يوم السابع من شهر ديسمبر.

وسيشارك الثنائي في نزال الدرعية التاريخي المرتقب.
وسيتواجد الثنائي في الدرعية لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة بينهما.

وسيحضر الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة المؤتمر الصحفي؛ حيث سيتم الكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:58 PM

الملاكمان "رويز" و"جوشوا" يصلان إلى الرياض

يعقدان مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن "نزال الدرعية التاريخي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الملاكمان: المكسيكي (آندي رويز)، والبريطاني (أنثوني جوشوا) إلى الرياض؛ استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما في الدرعية يوم السابع من شهر ديسمبر.

وسيشارك الثنائي في نزال الدرعية التاريخي المرتقب.
وسيتواجد الثنائي في الدرعية لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة بينهما.

وسيحضر الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة المؤتمر الصحفي؛ حيث سيتم الكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي.

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