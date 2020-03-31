النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا الجديد

أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الإثنين، وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في الوقت نفسه عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين، طبقاً لـ "رويترز".

وقال "البنتاغون" إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس، لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة 568 جندياً بالفيروس ارتفاعاً من 280 يوم الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا الجديد
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الإثنين، وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في الوقت نفسه عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين، طبقاً لـ "رويترز".

وقال "البنتاغون" إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس، لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة 568 جندياً بالفيروس ارتفاعاً من 280 يوم الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:19 AM

وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا الجديد

أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,362

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الإثنين، وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في الوقت نفسه عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين، طبقاً لـ "رويترز".

وقال "البنتاغون" إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس، لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة 568 جندياً بالفيروس ارتفاعاً من 280 يوم الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة